İstanbul'daki havalimanlarında 4 bin 875 yolcunun PCR testi pozitif çıktı - Son Dakika

İstanbul'daki havalimanlarında 4 bin 875 yolcunun PCR testi pozitif çıktı

30.03.2021 14:06

İstanbul'daki havalimanlarında 4 bin 875 yolcunun PCR testi pozitif çıktı İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na kurulan PCR test merkezlerinde 9 aylık dönemde 469 bin 735 yolcu korona virüs testi yapılırken, 4 bin 875 yolcunun testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

İstanbul'daki havalimanlarında 4 bin 875 yolcunun PCR testi pozitif çıktı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na kurulan PCR test merkezlerinde 9 aylık dönemde 469 bin 735 yolcu korona virüs testi yapılırken, 4 bin 875 yolcunun testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pandemi nedeniyle Temmuz 2020'deaçılan PCR test merkezinde yolculara verilen hizmet devam ediyor. İki havalimanında kurulan test merkezleri 7/24 saat esasına göre hizmet veriyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki test merkezi açıldığı günden bu güne kadar 325 bin yolcu PCR testi yaptırırken, 3 bin 400 yolcunun testi ise pozitif çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 144 bin 735 yolcu test yaptırırken, bunların bin 475 pozitif çıktı. Söz konusu iki havalimanında toplam 469 bin 735 yolcu PCR testi yaptırırken, 4 bin 875 yolcunun ise testi pozitif çıktı.

Sonuçlar kısa sürede veriliyor

Havalimanlarında kurulan günlük 5 bin test kapasiteye sahip PCR test merkezine gelen yolculardan boğaz ve burundan alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboratuvarlarda işlenerek sonuçlar 2 ila 4 saat arasında yolcuya bildiriliyor. Yolcular, 250 TL'ye yaptırdıkları bu testlerin sonuçlarını İngilizce ve Türkçe olarak sonuç verme bankosundan alırken, e devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden de sonuçlarını öğrenebiliyorlar. Test merkezinde PCR testinin yanı sıra yolcular Antikor ve Antijen testi de yaptırabiliyor.

Testi pozitif çıkan yolcular karantinaya alınıyor

İki havalimanında ki test merkezlerinde PRC testi pozitif çıkan yolcular görevliler tarafından izole ediliyor. Testi pozitif çıkan Yolcuyu izole eden görevliler sağlık bakanlığı görevlilerini arayarak yolcuyu teslim ediyor. Yolcunun İstanbul'da karantinada kalacak evi veya oteli yok ise görevliler tarafından Sağlık Bakanlığı yetkililerine bilgi verilerek karantina sürecini geçirmesi için yurtlara gönderiliyor.

İstanbul'daki havalimanlarında 4 bin 875 yolcunun PCR testi pozitif çıktı
İstanbul'daki havalimanlarında 4 bin 875 yolcunun PCR testi pozitif çıktı
İstanbul'daki havalimanlarında 4 bin 875 yolcunun PCR testi pozitif çıktı
İstanbul'daki havalimanlarında 4 bin 875 yolcunun PCR testi pozitif çıktı

Sabiha Gökçen, PCR Testi, İstanbul, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki havalimanlarında 4 bin 875 yolcunun PCR testi pozitif çıktı - Son Dakika


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