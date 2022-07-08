İstanbul'daki havalimanlarında Kurban Bayramı yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün belirlenmesinin ardından seyahate çıkan yolcular, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. Yolcular, x-ray kontrol noktaları önünde yoğunluğa yol açtı.

Yoğunluk nedeniyle önlem alan İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi ekipleri havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi. Türk Hava Yolları (THY) ve diğer firmaların bilet satış ofisleri ve kontuarları önünde yoğunluk gözlendi.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Hem iç hatlar hem de dış hatlar kontuarlarında uzun kuyruklar oluştu.

Polis ekipleri, Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutarak, yoğunluğu azalttı. Ekipler, yolcuları uçuşlarına yetiştirmek için büyük çaba harcadı.

Açılışı 29 Ekim 2018'de yapılan İstanbul Havalimanı'nda bugün düzenlenecek uçuş ve yolcu sayısı açısından yeni bir rekor gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Havalimanında bugün iç ve dış hatlarda icra edilecek 1422 uçuşla yaklaşık 230 bin yolcunun seyahat etmesi planlanıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluk yaşanıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Yolcular, sabah saatlerinden itibaren x-ray kontrol noktalarında, bilet ve valiz işlemleri için kontuarların önünde yoğunluk oluşturdu.

Her iki havalimanında da yoğunluğun büyük bir kısmının iç hatlarda yaşandığı öğrenildi.

"Biletimizi bir ay önce kestirdik"

Tatil için ailesiyle İstanbul Havalimanı'ndan Ağrı'ya giden Toprak Hano, herhangi bir sıkıntı yaşamadan havalimanına ulaştıklarını ve burada da sorun olmadığını söyledi.

Uçuşlarında bir sıkıntı olmadığını belirten Hano, "Biletimizi bir ay önce kestirdik. Her şey gayet güzel. Eşimizle, dostumuzla, akrabalarımızla güzel bir bayram bekliyoruz. Çoktandır gitmiyoruz. Bu yıl memleketimize gitmek nasip oldu. Büyüklerimizi göreceğiz, ellerinden öpeceğiz. Bayramımızı geçireceğiz." diye konuştu.

Yolculardan Ömer Faruk Güllü, ailesiyle memleketi Van'a gideceklerini ifade etti.

Erkenden bilet aldıklarını anlatan Güllü, "Bir ay önceden biletimizi aldık. Havalimanı girişinde bir yoğunluk vardı. Tüm halkın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Mersin'e giden Esra Keskin de havalimanı rahat bir şekilde ulaştıklarını kaydederek, "Çok önceden aldığımız için bilette sıkıntı yaşamadık. Bayrama aile ziyaretine gidiyoruz. Umarım güzel bir bayram olur herkes için." ifadelerini kullandı.