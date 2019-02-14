İstanbul'daki Helikopter Kazası
1 saat önce
İstanbul Çekmeköy'de 11 Şubat'ta yaşanan ve 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi.
İstanbul Çekmeköy
'de 11 Şubat'ta yaşanan ve 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, İstanbul'daki helikopter kazasıyla ilgili soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı'nın başka bir birimde görevlendirildiği bildirildi.
Açıklamada, "İstanbul'da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak, olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız birtakım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir. Önceden de ifade edildiği üzere, yapılan incelemeler tamamlandığında sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:49 Kaynak: AA
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