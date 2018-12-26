Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Helikopter Kazasında Şehit Olan Astsubay Üstçavuş Yılmaz Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'daki Helikopter Kazasında Şehit Olan Astsubay Üstçavuş Yılmaz Yolculuğuna Uğurlandı

59 dakika önce

İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Üstçavuş Yılmaz yolculuğuna uğurlandıBALIKESİR - İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, son...

İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Astsubay Üstçavuş Yılmaz yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR - İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Üstçavuş Özkan Yılmaz için Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, şehidin babası Hayri Yılmaz, annesi Necla Yılmaz, eşi Özge Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri camiye girişte şehit babası Hayri Yılmaz'a başsağlığı diledi.
Cenaze namazı öncesinde şehit Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı hazırlanan musalla taşına kondu. Cenaze namazı öncesinde şehidin babası Hayri Yılmaz, annesi Necla Yılmaz ve eşi Özge Yılmaz Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından şehidin tabutu top arabasına kondu. Törene katılanlar top arabasının arkasından cenaze arabasına kadar yürüdü. Şehit Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın cenazesi Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:23 Kaynak: İHA

Özkan Yılmaz, İstanbul, Yerel
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