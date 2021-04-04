İstanbul'daki hırsızlık zanlıları Kayseri'de yakalandı - Son Dakika

İstanbul'daki hırsızlık zanlıları Kayseri'de yakalandı

İstanbul'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 19 Mart'ta Bakırköy'de bir evden çelik kasa içerisindeki, 1 lüks saat, 2 pırlanta küpe, 1 zümrüt yüzük, 1 beş taş pırlanta yüzük, 1 elmas set kolye, 1 altın kolye, 2 elmas küpe, 1 elmas kolye, 5 çeyrek altın, 2 kare pırlanta, 1 pırlantalı altın bilezik, 1 pırlanta bileklik, 1 incili pırlanta yüzük ve 1 papatya şekilli pırlanta yüzüğün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında Kayseri'de operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 2'si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, çalınan ziynet eşyalarından bazıları bulundu. İstanbul'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan zanlılardan 2'si tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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