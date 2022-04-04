Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak, resmi belgede sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklandı - Son Dakika
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Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak, resmi belgede sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklandı

04.04.2022 22:10

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen ihaleye fesat karıştırmak ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Avcılar eski Belediye Başkanı HandanToprak'ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

ESKİ BAŞKAN VE 7 AKTİF ÇALIŞAN DA TUTUKLANDI

Adliyede savcılığa çıkarılan Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklama, 10 şüpheli ise adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimliğe çıkarılan Handan Toprak ve 7 aktif belediye personelinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek, kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında 1 Nisan'da gözaltı kararı vermişti. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi yakalamıştı. Diğer 6 şüphelinin de Aralık 2021'de düzenlenen benzer bir operasyonda tutuklandıkları anlaşılmıştı.

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Handan Toprak, Küçükçekmece, İstanbul, Avcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak, resmi belgede sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklandı - Son Dakika


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