İstanbul'daki "ihaleye fesat karıştırma" zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" operasyonunda gözaltına alınan eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak ve belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 21 şüphelinin gözaltındaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında 1 Nisan'da gözaltı kararı vermişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 21 zanlıyı yakalamıştı.

Diğer, 6 zanlının Aralık 2021'de düzenlenen benzer bir operasyonda gözaltına alındığı ve cezaevinde tutuklu bulundukları öğrenilmişti.