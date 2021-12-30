Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı - Son Dakika

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı.

Yılmaz'ın tercihi "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" oldu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz oylama için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Ebru sanatı değil, müsilaj", "yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" başlıklı fotoğrafları seçen Yılmaz, "spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı karesine oy verdi.

Yılmaz, oylamada çok başarılı fotoğrafların yer aldığını ifade ederek, "Zor şartlarda görev yapan muhabirlerimiz var. Birçok şeye hem şahit oluyorlar hem de bize yansıtıyorlar. Fotoğrafları seçerken çok can yakan, insanlığımızdan utandığımız bazı fotoğraflarda var. Zorlandık biraz ama Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz." dedi.