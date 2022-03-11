İstanbul'daki ilçe belediyeleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

İstanbul'daki ilçe belediyeleri, karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi, kent genelinde etkisini artıran kar yağışına karşı çalışmalarını, 450 personel ve 45 araçla sürdürüyor.

Ekipler, aralıksız devam eden tuzlama ve küreme çalışmalarıyla ilçede yaşanılabilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçiyor.

Çalışmalar ilçenin 45 mahallesinde, başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda yürütülüyor. Bu kapsamda üst geçitler, otobüs, metrobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşıma durakları da temizlenerek yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmeye çalışılıyor.

Beyoğlu bölgesinde yiyecek bulmakta zorlanan kedi evlerine mama takviyesi yapılırken, park, bahçelere kedi, köpek ve kuşların yemesi için yem ve su bırakılıyor.

Tuzla'daki çalışmalar

Tuzla Belediyesi de 63 araç ve 450 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karın etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, caddeler ve ara sokakları kar küreme araçlarıyla temizliyor.

İlçede tuzlama çalışması da yapılırken, sokak hayvanları için mamamatikler belirli aralıklarla dolduruluyor.

Sultangazi Belediyesinden sıcak çorba ikramı

Karla mücadele çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Sultangazi Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor.