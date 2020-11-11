İstanbul'daki ilçe belediyeleri Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenledi - Son Dakika

İstanbul'daki ilçe belediyeleri Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenledi

11.11.2020 17:29
İstanbul'daki ilçe belediyeleri Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenledi, System.String[]

İstanbul'daki ilçe belediyelerinin, "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında düzenledikleri etkinliklerde birçok fidan toprakla buluşturuldu.

İstanbul'daki ilçe belediyelerinin, "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında düzenledikleri etkinliklerde birçok fidan toprakla buluşturuldu.

Zeytinburnu Belediyesi, daha yeşil bir Türkiye için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı "83 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ve Belediye Başkan Ömer Arısoy'un katılımıyla Zeytinburnu 700. Yıl Parkı'nda fidan dikim töreni gerçekleştirdi.

Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, törendeki konuşmasında, Türkiye'de kaybedilen yeşil alanların ikame edilmesi için düzenlenen bu kampanyaya destek vermeyi öncelediklerini belirtti.

Kaymakam Güney, kampanya kapsamında ilçenin yeşil alanlarında ve okulların bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdiklerini, fidan dikebilecekleri tüm alanları değerlendirdiklerini anlattı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da geçen yıl Ziya Gün Parkı'nı ağaçlandırdıklarını ve ilçede 1000 fidan diktiklerini, bu yıl ise ilçeye 1200 ağaç kazandıracaklarını söyledi.

Tuzla'da 600 sakız çamı toprakla buluştu

Tuzla Belediyesi, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında, Tuzla'da 600 fidan dikti.

Anadolu Mahallesi Okunmuş Sokak üzerinde bulunan bin 400 metrekarelik alanda sakız çamı fidanlarının dikilmesi etkinliğine, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile vatandaşlar katıldı.

Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, kampanyanın daha yeşil bir Türkiye, çevreye ve doğa ile karbondioksit emisyonuna katkı ve küresel ısınmanın engellenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Etkinlikte 600 sakız çamı diktiklerini aktaran Yazıcı, hem ağaç dikmeye hem de çocuklar için park, bahçe ve okul yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Etkinlik öncesi Anadolu Mahallesi Okumuş Sokak'ta bulunan çocuk parkı ve oyun alanının açılışı da yapıldı.

Şişli'de asırlık 3 zeytin ağacı dikildi

Şişli Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, asırlık 3 zeytin ağacı ilçenin farklı bölgelerindeki yeşil alanlara dikti.

Ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma amacı ile her yıl 11 Kasım günü saat 11.00'de düzenlenmesi kararı alınan "Milli Ağaçlandırma Günü" Şişli'de, asırlık zeytin ağaçlarının dikimi ile kutlandı.

Etkinlikte, 300 ile 500 yıl arası yaşlarda 3 zeytin ağacı, ilçenin değişik bölgelerinde toprakla buluşturuldu.

Ağaçlardan biri, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından Abdi İpekçi Caddesi'nin sonunda yeniden düzenleme yapılarak yeşil alan haline getirilen bölgeye, diğer iki asırlık zeytin ağacı ise Habitat Parkı ve Şişli Belediye Başkanlığı binasının önündeki yeşil alana dikildi.

İstanbul, Türkiye, Şişli, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki ilçe belediyeleri Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenledi - Son Dakika


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