İstanbul'daki izinsiz ekoloji yürüyüşü

Kaz Dağları'ndaki altın madeni aramalarının protesto edileceği ekoloji mitingine katılım için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe başladığı için gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 Ekim'de Kaz Dağları'ndaki maden aramalarını protesto eden ve çeşitli pankartlarla yürüdüğü için gözaltına alınan ve aralarında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş'ın da bulunduğu 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Çağlayan Adliyesi'nden serbest bırakıldı.