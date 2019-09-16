Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki kaçakçılık operasyonları kamerada
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'daki kaçakçılık operasyonları kamerada

1 saat önce

İSTANBUL'da yapılan 10 farklı kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 5 milyon lira olan çeşitli ürünler ele geçirildi.

İstanbul'daki kaçakçılık operasyonları kamerada, System.String[]
İSTANBUL'da yapılan 10 farklı kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 5 milyon lira olan çeşitli ürünler ele geçirildi. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılık faaliyetlerini önleme çalışmaları kapsamında geçen haftaiçi 10 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken, yapılan operasyonlar polis kameralarına yansıdı. Operasyonlarda ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 5 Milyon lira olduğu öğrenilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda
7 bin paket kaçak sigara, 7 bin 500 adet kaçak puro, 950 bin makaron, 20 bin adet kaçak ampul, 42 bin adet kaçak prezarvatif, 130bin adet performans ilacı, 500 adet çocuk düşürücü cycotec ilaç, 300 bin adet şarz aleti ve 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda suçta kullanılan 1 otomobil ve ambalajlama makinalarına da el kondu.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FLAŞ
Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu saldırıda yer almış Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, İranlı mevkidaşıyla bölgesel savunma ve güvenlik konularına ilişkin görüşme yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 13:48:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki kaçakçılık operasyonları kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]