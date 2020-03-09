İstanbul'daki kadın başkonsoloslardan 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'daki kadın başkonsoloslardan 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı - Son Dakika

İstanbul'daki kadın başkonsoloslardan 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı

6 saat önce

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul'da görev yapan 16 Kadın Başkonsolosu bir araya getirdi.

İstanbul'daki kadın başkonsoloslardan 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul'da görev yapan 16 Kadın Başkonsolosu bir araya getirdi. Kendi ana dillerinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun" mesajının yer aldığı bir video yayınlayan Beşiktaş Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekti.

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Beşiktaş Belediyesi de bu çerçevede farklı bir projeye imza attı. İstanbul'da görev yapan 16 Kadın Başkonsolos, güçlü kadınların başka kadınlara ilham verdiklerini dile getirerek kendi ana dillerinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun" mesajını ilettiler.

16 İstanbul kadın başkonsolosun mesajlarının yer aldığı video 2013 yılında Romanya İstanbul Başkonsolosu olarak atanan Adriana Octavia Ciamba ile başlayıp, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Inga Kikvadze, Avustralya İstanbul Başkonsolosu Jeffie Kaine, Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Joanna Pilecka, İtalya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, Danimarka Krallığı İstanbul Başkonsolosu Anette Snedgaard Galskkjot, Hırvatistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec, Sırbistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Ivana Pejovic, Slovakya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Veronika Lombardini, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, Arnavutluk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lissett Margarita Hernandez Marquez ve Şubat ayında göreve gelen Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu ile son buluyor.  Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bu mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: " İstanbul'da görev yapan kadın başkonsoloslar, kendi dillerinde tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar. Dünyanın bütün dillerinde kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin yanındayız."


Dünya Kadınlar Günü, Beşiktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:52 Kaynak: DHA
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