Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti (2)
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İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti (2)

2 dakika önce

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİİstanbul Sancaktepe'de bir kadını pompalı tüfekle vurarak öldürüp, otomobille Kocaeli'ye kaçan ve Kartepe ilçesinde polis tarafından sıkıştırılınca yakalanacağını anlayıp aynı silahla yaşamına son veren kişinin kimliği tespit edildi.

İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti (2), System.String[]

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
İstanbul Sancaktepe'de bir kadını pompalı tüfekle vurarak öldürüp, otomobille Kocaeli'ye kaçan ve Kartepe ilçesinde polis tarafından sıkıştırılınca yakalanacağını anlayıp aynı silahla yaşamına son veren kişinin kimliği tespit edildi. İntihar eden kişinin Harun Oğan olduğu öğrenilirken, vurduğu kadının da eşi Derya Oğan olduğu belirtildi. Olay yerinde savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Harun Oğan'ın cesedi Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:35 Kaynak: DHA
İstanbul, Sancaktepe, Kocaeli, Güncel
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