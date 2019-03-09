Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Kahvehanelerde "Şiddetin Dili Olmaz" Farkındalığı

İstanbul'daki Kahvehanelerde "Şiddetin Dili Olmaz" Farkındalığı

7 dakika önce

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (İSTESOB) yapılan açıklamada, İstanbul Kahveciler Esnaf Odasının, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul'daki kahvehanelerde, "Şiddetin Dili Olmaz" adlı farkındalık çalışması başlattığı bildirildi.

İstanbul'daki Kahvehanelerde
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (İSTESOB) yapılan açıklamada, İstanbul Kahveciler Esnaf Odasının, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul'daki kahvehanelerde, "Şiddetin Dili Olmaz" adlı farkındalık çalışması başlattığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin, dünyada şiddetin giderek tırmandığını, bunun bazen fiziksel bazen de sözlü olduğunu kaydetti.

Sadece insanlara yönelik değil, hayvanlara ve çevreye yönelik de bir şiddet olduğuna dikkati çeken Erşahin, "Sivil toplum kuruluşlarının görevi, amacına uygun hizmet etmek ve yaşadığı toplumda bireylere çeşitli farkındalık oluşturmak. Oda olarak, bu iki görevimizi de yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erşahin, İstanbul'daki kahvehanelerde başlatılan bu farkındalık çalışmasının, 3 aşamalı olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"İlk aşama olarak hazırladığımız 'Şiddetin dili olmaz', 'Şiddete sessiz kalmayınız' afişlerini kahvehanelere asıyoruz. Nisan ayı başında, belirlenen pilot ilçelerde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları ile kamuoyunun televizyon ya da sinemadan tanıdığı oyuncuların katılımıyla kahvehane sohbetlerini başlatmış olacağız. Şiddet konusunda interaktif sohbetler yapılacak. Projenin son aşamasında ise şiddet konusunda hazırlanan posterler kahvehanelere asılacak. Amacımız erkek nüfusun en fazla zaman geçirdiği kahvehanelerimizde, şiddetin her türüne karşı farkındalık oluşturmaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:45 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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