İstanbul'daki kar yağışı toplu taşımada yoğunluğa neden oldu - Son Dakika
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İstanbul'daki kar yağışı toplu taşımada yoğunluğa neden oldu

12.03.2022 22:40
İstanbul'daki kar yağışı toplu taşımada yoğunluğa neden oldu

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı toplu taşımada yoğunluğa yol açtı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı toplu taşımada yoğunluğa yol açtı.

Kent genelinde toplu taşıma araçlarının çalıştığı ancak metrobüs ve Marmaray duraklarında yoğunluk olduğu gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yağışın azalmasıyla trafiğin rahatladığı gözlendi.

Bazı araçlar yolda kaldı

Anadolu Yakası'nda Çekmeköy Madenler'den Şile Otoyolu'na seyreden araçlar, yoğun kardan dolayı ilerlemekte zorluk yaşadı. Otoyolda trafik akışı yavaşlarken, bir aracın kış lastiği olmadığı için ilerleyemediği öğrenildi. Çengelköy-Bosna Bulvarı'nda ise İETT otobüsünün kardan ilerleyemediği görüldü.

Avrupa Yakası'nın Maslak- Sarıyer güzergahında da birçok araç yolda kaldı. Bazı vatandaşlar, araçlarından inerek yürümeyi tercih etti.

Silivri'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini artırdı. Avcılar ve Esenyurt gişelerinin TEM bağlantı noktalarında kar yağışı etkisini sürdürürken, trafik normal seyrediyor. D-100 kara yolu Haramidere mevkisinin her iki yönünde de trafik sakin ilerliyor.

Mecidiyeköy'de ise bazı vatandaşların karda poşetle kaymak için sokaklara çıktığı, anne ve babaların çocuklarıyla kartopu oynadığı, kimi vatandaşların da sokaklarda ateş yaktığı görüldü.

İstanbul'daki kar yağışı toplu taşımada yoğunluğa neden oldu
İstanbul'daki kar yağışı toplu taşımada yoğunluğa neden oldu
İstanbul'daki kar yağışı toplu taşımada yoğunluğa neden oldu

YORUMLAR
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TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki kar yağışı toplu taşımada yoğunluğa neden oldu - Son Dakika


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