İSTANBUL'DAKİ KARANTİNA YURTLARINDAN TAHLİYE BAŞLADI - Son Dakika

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İSTANBUL'DAKİ KARANTİNA YURTLARINDAN TAHLİYE BAŞLADI
6 saat önce
İstanbul'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladıAvrupa'dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti.
İSTANBUL DHA -- İstanbul'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı
Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresi doldu. Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'ndan sağlık problemi olmayanlar tahliye edilmeye başladı. Karantinada bulunanlarından bazılarının yakınları da yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alanlar yurttan ayrıldı. Yurttan ayrılacak bazı vatandaşlar için ise otobüsler içeriye alındı. Karantina süreci dolanlar otobüslerle de evlerine gönderilecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:52 Kaynak: DHA
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