İstanbul'daki kariyerini bırakıp memleketine dönen tekstil mühendisi ipek böcekçiliği yapıyor - Son Dakika

İstanbul'daki kariyerini bırakıp memleketine dönen tekstil mühendisi ipek böcekçiliği yapıyor

19.05.2021 11:03

İstanbul'da bir firmada çalışan tekstil mühendisi Tuğçe Duman, büyük şehirden bunalınca kariyerini geride bırakıp eşiyle memleketi Hatay'a dönerek, aile mesleği ipek böcekçiliğini sürdürmeye başladı.

İstanbul'da bir firmada çalışan tekstil mühendisi Tuğçe Duman, büyük şehirden bunalınca kariyerini geride bırakıp eşiyle memleketi Hatay'a dönerek, aile mesleği ipek böcekçiliğini sürdürmeye başladı.

İhracatçı bir tekstil firmasında satın alma sorumlusu olarak çalışan Duman, aynı firmada denetmen olarak çalışan Mehmet Yağız Pedük ile yaklaşık 1 yıl önce evlendi.

Her yeni evli çift gibi gezip yeni hobiler edinmeye çalışan çift, bu hayallerini İstanbul'un yoğunluğunda gerçekleştiremeyince stresten uzak, doğayla iç içe bir yaşam özlemiyle Hatay'a taşınmaya karar verdi.

Moda tasarımı eğitimi de alan Duman, eşi ile yaklaşık 4 ay önce geldikleri Hatay'ın Defne ilçesinde, üç nesildir ipek böcekçiliği yapan ailesiyle çalışmaya başladı.

Dut bahçesinde yaprak toplayıp evlerinin bodrum kısmında yetiştirdikleri ipek böceklerini besleyen Pedük çifti, itina ile baktıkları böceklerin ipeğinden ürettikleri şal, atkı, kravat gibi ürünleri yurt içinde pazarlıyor.

Hatay'da doğa ile içi içe yaşama imkanı bulan çiftin hedefi, yılda 500 kilogramdan fazla ipek üretip ürüne dönüştürerek satmak.

"Rahat ve mutluyuz, kendimize vakit ayırabiliyoruz"

Tuğçe Duman Pedük, AA muhabirine, İstanbul gibi stresli bir yerde yaşamanın kendilerini çok mutsuz ettiğini ve bu yüzden küçük bir şehre yerleşme kararı aldıklarını söyledi.

Ailesinin de Hatay'da yaşadığını, bu yüzden oraya taşındıklarını belirten 23 yaşındaki Pedük, şöyle devam etti:

"Benim ailem uzun yıllardır ipek üretimi yaptığı için küçüklükten bu yana işin içerisindeyim. Bu sebeple tekstil mühendisliği bölümünü bitirdim. Kendimi geliştirmek adına İstanbul'a gittim ve moda tasarımı eğitimi aldım ancak hiçbiri beni istediğim yere götüremedi. Hayatım çok sabitti zaten büyük şehrin sorunlarından sanırım bahsetmeme gerek yok, hele ki küçük ve ferah bir yerde büyüdüyseniz bu çok büyük bir sıkıntı. 3 sene kadar İstanbul'da kaldım orada evlendim ve 3-4 ay sonra eşimi de kandırıp ailemin yanına döndüm. Burada kaldığım yerden işime devam ediyorum. Şu an tam ipek böceği besi dönemindeyiz, sabah eşimle uyandığımızda ilk işimiz yavrularımızı beslemek oluyor, onlarla uğraşıyoruz, çocuğa bakar gibi ipek böceklerimize bakıyoruz. Sonra güzel bir dut fidanlığımız var oraya gidip ipek böceklerimizin yemlerini topluyoruz, bu şekilde çalışıyoruz, onun dışında üretimimiz de çılgın bir şekilde devam ediyor. İş yoğunluğumuz inanılmaz, İstanbul'a oranla iki katı yoruluyoruz ama çalışma potansiyelimiz çok daha fazla çünkü çok daha rahat ve mutluyuz, kendimize vakit ayırabiliyoruz."

Doğup büyüdüğü memleketinde eşiyle ipek böceği yetiştiriciliği yapmaktan büyük bir zevk aldığını anlatan Pedük, büyük şehir yaşamından bıkan herkese mutlu oldukları yerde yaşamalarını tavsiyesinde bulundu.

İstanbul'dan eşiyle Hatay'a gelen 27 yaşındaki Mehmet Yağız Pedük ise büyük şehirde yaşayan herkesin içinde bir kaçma isteği olduğuna inandığını söyledi.

Kendisinin doğma büyüme İstanbullu olarak bu isteğini yerine getirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Pedük, şöyle devam etti:

"Eşimle evlendik, her yeni çift gibi gezelim, bir yerlere gidelim planları yaparken hep trafik üzerinden yapardık. 'Trafik yoğunluğu nerede azsa oraya gidelim' derdik ve genelde bunu bulamazdık ve birçok planımızı bu sebeple iptal ederdik. Bunlar üst üste gelmeye başladıkça artık biz de dolduk. Eşimin ailesinin böyle bir imkanı vardı, biz bunu değerlendirmek istedik ve Hatay'a geldik. Evet İstanbul güzel, nesi güzel? Denizi, Boğazı güzel. Biz birlikteliğimizin ilk 6 ayını İstanbul'da geçirdik, 6 ayda bir kere gidip bir boğaz havası alamadık, neden? Çünkü boğaza giden tüm yollar trafik, artık hayatımızın en önemli noktası olmuştu trafik. Buna gerek yok çünkü burada trafik yok, İstanbul'da trafikte harcadığımız zamanın yerine yeni hobilerimizle, istediğimiz şeyleri yaparak gerçekleştiriyoruz. Bugün büyük şehirdeki herkesin hayalidir 'küçük bir evim olsun, önünde tavuklarım olsun, arkada iki tane ineğim olsun' bu çok uzak bir şey değil, sadece biraz cesaret, tüm gereken bu."

İstanbul'daki kariyerini bırakıp memleketine dönen tekstil mühendisi ipek böcekçiliği yapıyor
İstanbul'daki kariyerini bırakıp memleketine dönen tekstil mühendisi ipek böcekçiliği yapıyor
İstanbul'daki kariyerini bırakıp memleketine dönen tekstil mühendisi ipek böcekçiliği yapıyor
İstanbul'daki kariyerini bırakıp memleketine dönen tekstil mühendisi ipek böcekçiliği yapıyor
İstanbul'daki kariyerini bırakıp memleketine dönen tekstil mühendisi ipek böcekçiliği yapıyor

Mehmet Yağız, İstanbul, Hatay, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki kariyerini bırakıp memleketine dönen tekstil mühendisi ipek böcekçiliği yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı Thodex vurgununda tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı! Yenge de yakalandı Thodex vurgununda tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı! Yenge de yakalandı "Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir Bakan Soylu'dan maket uçakla yapılan saldırı hakkında ilk açıklama: Herhangi bir zaiyat yoktur Bakan Soylu'dan maket uçakla yapılan saldırı hakkında ilk açıklama: Herhangi bir zaiyat yoktur ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Haberleri
11:37 Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü
11:21 Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı
11:19 Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı
11:16 Thodex vurgununda tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı! Yenge de yakalandı
10:48 "Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu
10:44 ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır
10:40 Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın
10:34 Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı
10:07 Cumhuriyete giden yol, o gün açıldı! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
09:57 Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir
Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü         
11:38
Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı         
11:20
Arkadaşıyla su vermedi diye tartıştı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü Arkadaşıyla su vermedi diye tartıştı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü         
11:05
ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır         
10:44
Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı         
10:34
Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan         
09:30
Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
09:25
Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu         
09:16
Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim         
23:56
Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı         
23:41
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler         
22:44
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler         
22:29
Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit         
21:04
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti         
20:33
Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!         
17:48
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 11:40:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'daki kariyerini bırakıp memleketine dönen tekstil mühendisi ipek böcekçiliği yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement