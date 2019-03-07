Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Katliam: 5 Kişi Gözaltında

İstanbul'daki Katliam: 5 Kişi Gözaltında

53 dakika önce

Müslim SARIYAR - Ersan SAN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da 2'si oğlu 5 kişiyi öldüren saldırganın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinde cinayetleri miras nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

İstanbul'daki Katliam: 5 Kişi Gözaltında, System.String[]
Müslim SARIYAR - Ersan SAN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da 2'si oğlu 5 kişiyi öldüren saldırganın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinde cinayetleri miras nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Katliamla ilgili saldırganın yanısıra 4 kişi gözaltına alındı.

Bir yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 5 kişiyi öldürdü. 

16 yıl öncede iki kardeşini öldüren Gürkan'ın polise verdiği ilk ifadesinde cezaevindeyken eşine sahip çıkılmadığı gerekçesiyle cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi. Şinasi Gürkan'ın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinde ise miras tartışması nedeniyle cinayetleri işlediğini söylediği kaydedildi. Bu arada katliamla ilgili toplam 5 kişi gözaltına alındı. Saldırgan olay yerlerine götüren taksici ile kardeşi O.G.'nin  gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:56 Kaynak: DHA

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