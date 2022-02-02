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İstanbul'daki kira fiyatlarını değerlendirdi - Son Dakika

İstanbul'daki kira fiyatlarını değerlendirdi

02.02.2022 14:30
İstanbul'daki kira fiyatlarını değerlendirdi

The Altays Yönetim Kurulu Başkanı ve yatırım uzmanı Sakine Altay, İstanbul'da artan kira fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

The Altays Yönetim Kurulu Başkanı ve yatırım uzmanı Sakine Altay, İstanbul'da artan kira fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

The Altays Yönetim Kurulu Başkanı ve yatırım uzmanı Sakine Altay, İstanbul'da Ocak 2021'de mahalle arasında iki odalı bir dairenin kira rakamının ortalama 500 TL iken, bugün 2 bin TL'ye ulaştığını söyledi. Geçen yıl güvenlik ve sosyal tesis açısından donanımlı rezidans tipi daireyi, 1+1 tipi eşyasız olarak kiralamanın ortalama bin TL çizgisinde olduğunu ancak bugün aynı tip dairenin 3 bin TL bandında olduğunu ifade eden Sakine Altay, "İstanbul'un, ülke genelinde birinci sırada tercih edilen öğrenci şehri olmasının yanı sıra uluslararası değişim programlarında da yine tercih edilen şehirler arasında ilk sıralarda yer alması, ev kiralama sektöründe arz-talep dengesinin tersine dönmesinde önemli bir rol aldı. Bununla beraber, nüfusun hızla artmasının getirdiği ticari yatırımların kaynak oluşturduğu insan gücü ihtiyacı ile göç eden iş insanlarının konaklama ve barınma ihtiyacı yine önemli bir etken oldu. Ayrıca ülkesindeki türlü türlü sebeplerden dolayı İstanbul'a mutlu ve özgür yaşamak için göç eden yabancı vatandaşlar, ev kiralama fiyatlarının talep çokluğu sebebiyle büyük bir oranda artış göstermesine de pozitif etki oluşturmuş oldular" dedi.

"EVE OĞLUM YERLEŞECEK, BİZ YERLEŞECEĞİZ"

Kiracının duygusal olarak kendini mağdur hissetmemesi ve yasal süreçle uğraşmaması için ev sahiplerinin 'evi hemen boşaltın, daha yüksek kira ödeyecek kişiler yerleşecek' demek yerine, 'oğlum yerleşecek ya da biz yerleşeceğiz, iki ay için de boşaltın lütfen' dediğini anlatan Altay, "Bahane eşliğinde süreci hoşgörü çerçevesinde hızlandırmayı başardılar. İstanbul'un 39 ilçesinde de kira fiyatları farklı yüzdelerde artış göstermiş olurken, yılda bir uygulanması gereken ve ortalaması yüzde 10'a tekabül eden TEFE-TÜFE endeksli oran artışı, 2021 yılında baz alınmadı. Elbette ki bu artış sebebiyle, geçinme zorluğu yaşayan hanelerde, çalışan kişi sayısı artmak zorunda kaldı ve bu da İstanbul genelinde çalışan anne-baba sayısını en üst seviyeye çıkardı. Ev kira fiyatlarının artış seyri, hem İstanbul yerel halkının hem de İstanbul'a başka şehir ve ülkelerden göç eden toplum çoğunluğunun yaşam biçimini sosyo-ekonomik düzeyde radikal bir çizgiye taşıdı" diye konuştu.

(İHA)

İstanbul'daki kira fiyatlarını değerlendirdi

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İstanbul, Yatırım, Sakine, Altay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki kira fiyatlarını değerlendirdi - Son Dakika


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