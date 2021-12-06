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İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı - Son Dakika

İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı

06.12.2021 11:17

İstanbul Anadolu Yakası'nda yoğunlaşan kokuya ilişkin İGDAŞ kokunun doğalgaz kaynaklı olmadığını belirtirken, kokunun "deprem habercisi" olduğu yönündeki iddialara yanıt Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Görür, "Bu kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kokunun çıktığı kıyı alanlarının sığ derinliklerinde zengin mavi-yeşil alg, müsilaj ve eşlik eden çok miktarda organik madde birikimi ve kirlilik var" diye konuştu.

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın birçok noktasında yoğunlaşan koku vatandaşlarda tedirginlik yarattı. İGDAŞ ekipleri ise kokunun doğalgaz kaynaklı olmadığını belirtirken çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

İstanbul'da vatandaşları endişelendiren koku deprem habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: KOKUNUN ÇIKTIĞI ALANDA KİRLİLİK VAR

Tedirgin eden kokunun 'deprem habercisi' olabileceği iddiaları sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Marmara Denizi'ndeki kirliliğe dikkat çeken Görür şunları söyledi:

"Kimi medya da bugünkü koku meselesini sordu. Tabii ki nedenlerini incelemeden söylenen şey kesin olmaz. Ancak ben bu kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kokunun çıktığı kıyı alanlarının sığ derinliklerinde zengin mavi-yeşil alg, müsilaj ve eşlik eden çok miktarda organik madde birikimi ve kirlilik var. Bu birikim özellikle aeorobik ve anaeorobik organizmalar tarafından fiziko-kimyasal ayrışmaya uğratılmakta ve sonuç olarak oşinografik etkenlere de bağlı olarak gaz ve koku çıkışına neden olmakta olduğunu düşünüyorum."

İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı

Anadolu Yakası, Naci Görür, Doğalgaz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı - Son Dakika


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