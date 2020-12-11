İstanbul'da konaklama tesislerinde "Güvenli Turizm Sertifikası" denetimi - Son Dakika

İSTANBUL Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında konaklama tesislerinin "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatarak, yapılan denetimlerde 422 konaklama tesisinin Güvenli Turizm Sertifikası aldığını, 12 tesisin ise Güvenli Turizm Sertifikası almadığı için kapatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Sağlıklı ve güvenli bir turizm hedefine ulaşabilmek için, ilimizde faaliyet gösteren ve Güvenli Turizm Sertifikası alması zorunlu bulunan konaklama tesislerine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.

"TURİZM SEKTÖRÜNDE KONAKLAMA TESİSLERİNDE KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİNİN UYGULANDIĞI HATIRLATILDI"İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de turizm sektöründe konaklama tesislerinde kontrollü normalleşme sürecinin uygulandığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Sürecin yönetimiyle ilgili genelgeler doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı veya belediye belgeli olan faal durumdaki 50 oda ve üzeri kapasiteli konaklama tesislerinin 15 Temmuz 2020 tarihine kadar, 30 oda ve 49 oda arasındaki konaklama tesislerinin ise 1 Ocak 2021 tarihine kadar "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu bulunmaktadır" denildi.

"TESİSLERDEN 422'Sİ GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI'NI ALMIŞTIR"Sertifika verilmesine dair kriterlerin Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı'nın internet sitesinde ilan edildiği hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlgili genelgeler ve İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin 98 sayılı kararı, sektör temsilcileri ve ilgili kuruluşlara duyurulmuştur. İlimizde bugün itibariyle 50 oda ve üstü Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 362, belediye ruhsatlı 230 olmak üzere, toplam 592 adet konaklama tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerden 422'si Güvenli Turizm Sertifikası'nı almıştır."

"12 TESİS, GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI ALMADIĞI İÇİN KAPATILDI"

15 Temmuz 2020 tarihine kadar zorunlu oldukları Güvenli Turizm Sertifikası'nı halen almadığı tespit edilen 170 adet konaklama tesisinin kaymakamlıklar tarafından oluşturulan ekipler tarafından denetlendiği belirtildi. Açıklamada, "İstanbul genelinde konaklama tesislerinde yapılan denetimler sonucunda 3 tesis Güvenli Turizm Sertifikası almıştır. 12 tesis, Güvenli Turizm Sertifikası almadığı için kapatılmış, 53 tesise sertifika sürecini tamamlaması için 10 günlük süre verilmiş, 92 tesisin kapalı olduğu, 10 tesisin de turizm sektörü dışında faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır. Belirlenen kriterleri sağlayan ve uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından Güvenli Turizm Sertifikası verilen tesisler, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı internet sitesinde yayımlanmaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir turizm hedefine ulaşabilmek için, ilimizde faaliyet gösteren ve Güvenli Turizm Sertifikası alması zorunlu bulunan konaklama tesislerine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.