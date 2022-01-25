Megakentte etkili olan yoğun kar yağışı sonucu otogarlardan çıkışlar ve İstanbul Havalimanı'ndan uçuşların yapılamamasının ardından özel araçların da trafiğe çıkışı yasaklandı. Olumsuz hava koşullarının devam edeceğini bildiren İstanbul Valiliği, özel araçların saat 13.00'a kadar trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu.
Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan özel araçlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geri çevrildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'daki köprüler özel araç geçişine kapatıldı: Köprülerden karşıya geçilemiyor! - Son Dakika