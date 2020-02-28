İstanbul'daki kültür sanat etkinlikleri İdlib'deki saldırı nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

İdlib'de görev yapan 33 askerin, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olmasının ardından İstanbul'da planlanan birçok etkinlik iptal edildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen tüm kültür sanat etkinliklerinin 3 gün süreyle iptal edildiği bildirildi. Buna göre, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) bugünkü Monica Molina ile yarınki Gypsy Devils Orchestra konserleri gerçekleşmeyecek.



İBB Şehir Tiyatrolarında bugün ve yarın yetişkin oyunlarının hiçbiri sahnelenmeyecek.



Bugün 46'ncısı düzenlenecek Altın Kelebek ödül töreni de iptal oldu.



Yapı Kredi Kültür Sanat'ta bugün yapılması planlanan "Yaşar Kemal Anısına" etkinliğinin de iptal edildiği duyuruldu.



Birçok belediyede kültür sanat etkinlikleri 3 gün ila 1 hafta yapılmayacak



Sarıyer Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili Sarıyerliler, bugün etkinlik paylaşımı yapılmayacaktır. Bugün her şey yine de yolunda gibi davranılmayacaktır. Canımız onlarca yerinden yanıyor. Şehitlerimiz var. Ülkemizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Maltepe Belediyesinin açıklamasında 3 gün boyunca yapılması planlanan etkinliklerin iptal edildiği belirtilerek, şöyle denildi:



"İdlib'den art arda gelen şehit haberleri, hepimizi derinden üzdü. Kahramanca bayrağımızı savunan aziz şehitlerimizin anısına Maltepe Belediyesi olarak 3 gün boyunca, planladığımız tüm etkinliklerimiz iptal edilmiştir. İdlib'deki saldırılarda şehit düşen tüm kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz."



Şişli Belediyesince yapılan paylaşımda, "Komşularımızın dikkatine, hafta sonu boyunca planlanan bütün etkinliklerimiz iptal edilmiştir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Başımız sağ olsun. Şehitlerimiz var. Acımız büyük." değerlendirmesinde bulunuldu.



Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam sahnelenecek Füsun Demirel'in "Şişman Güzeldir" tiyatro oyunu iptal oldu, ilçede hafta boyunca yapılması planlanan tüm kültür sanat etkinlikleri ertelendi.



Bahçelievler Belediyesinde bugün ve yarın yapılacak tüm kültür ve sanat etkinliklerinin iptal edildiği duyurulurken, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.



Pendik Belediyesinin sosyal medya hesabında, hafta boyunca yapılması planlanan tüm konser programlarının İdlib'den gelen şehit haberleri üzerine iptal edildiği belirtilerek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımı yapıldı.



Beylikdüzü Belediyesi, bu akşam gerçekleşecek Bülent Ortaçgil konserinin iptal edildiğini duyurdu.



Beşiktaş, Ümraniye, Fatih, Üsküdar, Ataşehir Sultanbeyli ve Eyüp belediyeleri tarafından da 3 gün süreyle etkinlikleri iptal edildi.

Zeytinburnu Belediyesi, yarın ve 1 Mart'ta gerçekleşecek Nağmedar dinletilerini iptal etti.

Kadıköy Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Kadıköy yasta. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 28, 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerindeki tüm etkinliklerimiz iptal edilmiştir. 2 Mart tarihindeki Kraliçe Lear film gösterimi ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir." açıklaması yer aldı.

İDOB ve İDSO konserleri iptal

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), bugün Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'ndeki "Napolitan Konseri" ile yarın sahnelenmesi planlanan "Üç Silahşor" gösterisinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İDSO), Caddebostan Kültür Merkezi'nde bugün verilecek konseri de iptal edildi.

Ferhat Göçer'in bu akşam Maslak Uniq Hall'de sahnelenecek "Aldırma Gönül" oyunu, 31 Mart'a ertelendi.

Kerem Alışık, Kaan Taşaner ve İştar Gökseven'in rol aldığı "Esaretin Bedeli" oyununun yarın akşamki gösterimi, 4 Nisan'da gerçekleşecek.

İş Sanat tarafından yapılması planlanan etkinliklerin iptaline ilişkin, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün yaşanan alçak saldırılarda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, tüm ülkemize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İş Sanat'ta 1-2 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan Sait Faik hikaye dinletisi ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni etkinlik tarihleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 4 Mart'taki Fatih Erkoç ile Caz Rüzgarı konseri ise iptal edilmiştir."

Yeşilay da İdlib'de yaşanan hain saldırı nedeniyle "Yeşilay Haftası" kapsamında, 1-7 Mart'ta yapılması planlanan tüm etkinlik ve iletişim faaliyetlerinin de iptal edildiğini bildirdi.