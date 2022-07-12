Pazar alanındaki çadırlar toplanırken belediye ekipleri hem pazar hem de kesim alanında temizlik çalışması yaptı.

Bazı vatandaşlar, kalan küçükbaş hayvanları adak olarak satın almak için pazarı gezdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kurban pazarları toplanıyor - Son Dakika

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