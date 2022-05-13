İstanbul'daki Maçka Kitap Fuarı, Cazip Fiyatlarıyla Kitapseverleri Çekiyor - Son Dakika

İSTANBUL, 12 Mayıs (Xinhua) -- Emekli bir ilkokul öğretmeni ve aynı zamanda da çocuk gelişimi yazarı olan Nezahat Yeniçeri, gençlerle doğrudan iletişim kurabilmek, dertlerini dinleyebilmek ve yeni kitaplarını tanıtmak için İstanbul Maçka Parkı'nda gerçekleştirilen kitap fuarında bir stant kiralamış.

Kısa süre önce şehrin Avrupa yakasının merkezi bir ilçesi olan Beşiktaş'ta açılan 10 günlük açık hava fuarında Xinhua'ya konuşan Yeniçeri, "Benim kitaplarım, yetişkin ile çocuk olmak arasında sıkışan gençlerin ebeveynlerine yönelik rehberler olarak yazıldı" diyor. Bazı müşterilerin, kitapların anne babalarının gençlere nasıl davranacağını anlamasına yardımcı olmasını umduğunu kaydeden Yeniçeri, kitaplarının neredeyse tamamının indirimli fiyatlara satıldığını ifade etti.

Türkiye'nin Kocaeli kentindeki bir kitap fuarında elindeki kitabı gösteren kız çocuğu, 4 Mayıs 2018. Kentte gerçekleştirilen fuarın bir parçası olarak, Cuma günü toplamda 20.000 kitap, Türkiye'nin kuzeybatısındaki Kocaeli kenti genelindeki ağaçların üzerinde belirdi. (Fotoğraf: Kocaeli Belediyesi/Xinhua aracılığıyla)

Gerçekleştirildiği mahallenin adını alan ve Pazar gününe kadar sürecek olan Maçka Kitap Günleri, vatandaşların, özellikle de bütçesi az olan gençlerin uygun fiyatlara kitap almasına imkan sağlıyor. Aralarında çizgi romanların, bilimkurgu ve klasiklerin yer aldığı çeşitli türlerden yeni ve kullanılmış kitaplar, fuarda indirimli satılıyor. Bazı ilanlarda yer alan "İkinci el kitaplar nakit karşılığı satın alınır" ibareleri, insanları cep harçlığı çıkarmak için kitaplarını satmaya teşvik ediyor. Bazı stantlarda kitapseverler tanesi 8 Türk lirası, iki tanesi 15 lira ve üç tanesi 20 liraya kitap satın alabilirken, fuardaki ikinci el kitapların fiyatları da 10 liraya kadar düşebiliyor.

Emekli ilkokul öğretmeni ve çocuk gelişimi kitapları yazarı Nezahat Yeniçeri, İstanbul'daki kitap fuarında ziyaretçilerle konuşuyor, 9 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Yeniçeri, "Bazen gençlerin gözü bir kitapta kalıyor ancak paraları yetmiyor. Böyle durumlarda kitabı onlara hediye ediyoruz. Sonuçta her şey para değil" diyor. Standı Yeniçeri ile birlikte paylaşan Nazmiye Bağcı Çaylıoğlu da emekli bir ilkokul öğretmeni ve deneyimli bir yazar. Xinhua'ya konuşan Çaylıoğlu, "Ekonomik zorluklar tabii ki haneleri vurdu. Aileler büyük, çocuklar okula gidiyor, masraflar arttı, mutfak masrafları fazlalaştı ancak kitapseverler her zaman kitaplar için bütçe ayırmaya çalışıyor" ifadelerini kulanıyor.

Uzun yıllara yayılan eğitimcilik kariyerinin son 10 yılını zihinsel engelli çocuklara eğitmenlik yaparak geçeren Çaylıoğlu, "Bazen okullar fuara gezi düzenliyorlar. Bazı öğrencilerin istediği kitapları alabildiğini, bazıların alamadığını görüyorum. Parası yetmeyenlere ebeveynlerinin kitap için önden ödeme yaptığını söylüyorum ve kitabı onlara hediye ediyorum, böylece duyguları incinmiyor" diye anlatıyor. Mahallenin sakinlerinden Sema Sağlar da kızı için bir kitabı Yeniçeri'ye imzalatmış. Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Fuar muhteşem. Bir kitap fuarı düzenledikleri için çok memnunum. Özellikle öğrenciler için muhteşem bir fırsat" diyen Sağlar, bazı kitapların yarı fiyata satılmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiriyor. Kitapçılarda bir kitaba 30 ila 40 lira ödeyen Sağlar, burada aynı kitabı 10-15 liraya bulabiliyor.

Türkiye'nin yayıncılık sektörü, sektörün basım ve yayıncılıkta şiddetli şekilde ithal girdilere büyük ölçüde bağımlı olması sebebiyle Türk lirasının değer kaybetmesinden sert biçimde etkilenmişti. Türk lirası, 2021'den bu yana ABD doları karşısında değerinin neredeyse yüzde 60'ını yitirdi. Bu yılın başından bu yana kağıt fiyatları yüzde 60 ila 70 artarken, yayıncılar ise kitap basmakta zorlanıyor.