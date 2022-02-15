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Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika

Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

15.02.2022 12:55

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Üsküdar'daki marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Üsküdar'daki marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi Zabıta Ekipleri, denetimler kapsamında marketlerdeki ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirdi.

Zabıta Amiri Salih Akbulut, temel gıdada KDV'nin düşürülmesi sonrası başta zincir marketler olmak üzere ilçe genelinde denetimler yaptıklarını belirterek, "Usulsüzlük tespit etmemiz durumunda gerekli yaptırımları uygulayacağız. Ayrıca müşteriler usulsüz uygulamaları hem Ticaret Bakanlığı hem de bağlı oldukları il müdürlüklerine bildirebilirler. Ekiplerimiz, 7/24 esaslı olmak üzere denetimlerini artarak sürdürecek." dedi.

Markette alışveriş yapan Sevgi Koçak, denetimlerden memnun olduğunu fakat ücret indirimlerinin hala beklediği standartlara gelmediğini söyledi.

Denetimin yapıldığı bir marketin müdürü Mehmet Portakal ise "KDV indirim kararı sonrası fiyatlarımızı güncelledik. Etiketlere de gördüğünüz gibi yansıttık. Müşterilerimiz de alınan karardan ötürü memnun." diye konuştu.

Zabıta ekiplerinin denetimlere devam edeceği belirtildi.

Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

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Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika


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