İstanbul'daki maske denetimlerinde 15 bin 621 kişiye işlem uygulandı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, maske takma zorunluluğu kapsamında kentte, 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 189 bin 93 denetim yapıldığını, 15 bin 621 kişi hakkında işlem uygulandığını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maske takma zorunluluğu kapsamında İstanbul'da 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında, 1 milyon 189 bin 93 denetim yapıldı. 15 bin 621 kişi hakkında işlem uygulandı." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirdikleri, maske, mesafe, temizlik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.