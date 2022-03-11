Milyonluk kuyumcu soygununda 8 şüpheli yakalandı: Silahlar ve altınlar ele geçirildi - Son Dakika

Kağıthane'de otomatik silah ve tabancalı kuyumcu soygununa karışan 8 şüpheli, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Kuyumcudan 1.5 milyon lira değerinde altın çalan şüphelilerle birlikte olayda kullanılan otomatik silah ve tabancalar ile uzun namlulu iki silah ele geçirildi. Çalınan altınların bir kısmının da bulunduğu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

Kağıthane Nurtepe'de 8 Mart günü saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, turuncu renkli bir ciple gelen kar maskeli 4 soyguncu otomatik silahla kuyumcuya gitmişti. Şahıslar Reşit Baydar'ı (53) silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 2 dakika içerisinde silahın dipçiğiyle tezgahlarını kırdığı kuyumcudan yaklaşık 1.5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalmıştı. Kaçarken havaya da ateş açan gaspçılar olay yerinden araçla uzaklaşmıştı. Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına yansımıştı.

HEM ÇALINTI CİP HEM DE İKİZ PLAKA KULLANMIŞLARDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığında turuncu renkli bir ciple gelerek soygunu gerçekleştiren gaspçılardan birinde otomatik silah olduğunu diğer 3'ünde ise tabanca olduğunu tespit etmişti. Kaçarken havaya bir el ateş açtıklarını da belirleyen polis ekipleri, soyguncuların geldiği araçta takılı olan 34 DM 158 plakasının ikiz olduğu ortaya çıkmıştı.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNMUŞTU

Devam eden çalışmalarda ise asıl plakasının 34 DHA 789 olduğu ve Arzu A.'ya ait olan cipin geçtiğimiz sene Eylül ayında Bakırköy'de çalındığı tespit edilmişti. Öte yandan polis ekipleri, gaspçıların kullandığı aracı Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde olay yerine yakın bir noktada terk edilmiş halde bulmuştu. Soygun esnasında parmak izi bırakmamak için eldiven kullandıkları da tespit edilen gaspçıların yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatmıştı.

POLİS 8 ŞÜPHELİYİ OPERASYONLA YAKALADI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Ekiplerin yoğun şekilde süren çalışması sonucu gaspçıların önce eşkalleri ardından da kimlikleri tespit edildi. Polis ekipleri adreslerini belirledikleri 8 şüpheliyi düzenledikleri operasyonda tek tek yakalayarak gözaltına aldı.

OTOMATİK SİLAHLAR, TABANCALAR VE ALTINLAR BULUNDU

Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda olayda kullanılan otomatik silah ve tabancalar ile 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi. Ayrıca şahısların çaldığı altınların bir kısmı da bulundu. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)