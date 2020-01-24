İstanbul'daki Mısır Başkonsolosluğu önünde, darbe karşıtı gösteri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'daki Mısır Başkonsolosluğu önünde, darbe karşıtı gösteri yapıldı - Son Dakika

İstanbul'daki Mısır Başkonsolosluğu önünde, darbe karşıtı gösteri yapıldı

6 saat önce

İstanbul'da, Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin 9. yıl dönümü dolayısıyla darbe karşıtı gösteri düzenlendi.

İstanbul'daki Mısır Başkonsolosluğu önünde, darbe karşıtı gösteri yapıldı, System.String[]

İstanbul'da, Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin 9. yıl dönümü dolayısıyla darbe karşıtı gösteri düzenlendi.

Bebek'teki Mısır Başkonsolosluğu önünde toplanan sivil toplum kuruluşları, Arapça sloganlar attı.

"25 Ocak Mısır Halkının Devrimi" yazılı pankart açan grup, ellerinde Mısır bayrakları ve Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğraflarının yer aldığı dövizlerin taşıdı.

Mursi'ye yapılan darbeyi protesto eden grup, toplu şekilde namaz kılarak Kur'an-ı Kerim okudu.

Eylem, Mısır Devrimi ile ilgili Arapça yapılan açıklamaların ardından sona erdi.

Muhammed Mursi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Robin Hood', bakkalda veresiye defterini kapatıp cama da yazı astırdı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir transfer daha! Olcay Yusufoğlu da kadroya katıldı Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi 'Robin Hood' bu kez İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini kapattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 02:08:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'daki Mısır Başkonsolosluğu önünde, darbe karşıtı gösteri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]