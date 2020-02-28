İstanbul'daki mültecilerin Avrupa hareketliliği - Son Dakika

Türkiye'nin, mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından İstanbul'da yaşayan mülteciler sınır kapılarına gitmeye başladı. Zeytinburnu'ndan kalkan otobüslerle sınır kapılarına giden mülteciler hareketli anlar oluştururken, yaşananlar havadan görüntülendi.



İdlib'deki saldırının ardından Türkiye, mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıkladı. Açıklamanın ardından İstanbul'da bulunan mülteciler sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıktı. Kazlıçeşme'den otobüslerle sınır kapılarına doğru gitmeye çalışan mülteciler hareketlilik oluşturdu. Otobüse binemeyen mülteciler ezilme tehlikesi geçirirken, bazılarının da otobüsleri yumrukladığı görüldü. Kazlıçeşme'den otobüslerle sınır kapılarına gitmeye çalışan mülteciler havadan görüntülendi.



Öte yandan, Vatandan Caddesi'nde de sınıra giderek Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerin toplandığı göründü. - İSTANBUL