Tahıl anlaşmasının fişini çeken Rusya, İstanbul'daki personelini de geri çekti

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, geçtiğimiz hafta tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini ilan etti. Bu duruma tepkiler art arda gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyu bizzat Putin'le görüşeceğini aktardı. Gelişmeler dikkatle izlenirken Rusya, tahıl koridorunun işleyişini yürüten İstanbul'daki merkezden personelini geri çekti.

ERDOĞAN DEVREYE GİRECEK

Rusya, geçen yıl Temmuz ayında başlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan, kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kalkmaması nedeniyle çekildiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Rus lider Putin'le konuyu görüşeceğini söyledi.

"ANLAŞMANIN 4'LÜ DEVAM ETMESİNDEN YANAYIZ"

Rusya tarafından durdurulan Tahıl Koridoru'nun yeniden açılmasına yönelik olumlu bir havanın olup olmadığına yönelik soru üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Biz bu anlaşmanın dörtlü bir şekilde mevcut durumu ile devam etmesinden yanayız. Bu konudaki girişim ve çabalarımızı sürdürüyoruz. Girişimler devam ettiği sürece de İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yeterli personel ile operasyonel olarak kalmasını sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

"PERSONEL MERKEZDEN AYRILDI"

İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus personelin durumuna ilişkin soruya ise kaynaklar, "Rus personel merkezden ayrıldı" karşılığını verdi. Başka bir alternatifin söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine kaynaklar, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi çok faydalı olduğu dünya tarafından belirtilen girişimin devamından yanayız. Bunun için de bütün taraflar nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.