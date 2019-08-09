İSTANBUL'DAKİ NARKOTİK OPERASYONLARI KAMERADA (Geniş haber)

KARGO ŞİRKETİNE OPERASYON

Narkotik polisinin ilk operasyonu Başakşehir'de gerçekleştirildi. Başakşehir'de faaliyet gösteren bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda operasyona katılan, "Dark" adlı polis köpeği yurt dışına çıkarılmak üzere hazırlanmış kargo paketlerine tepki verdi. Narkotik köpeğinin tepki verdiği Kanada aktarmalı İngiltere'ye gidecek olan kargo paketlerinde yapılan aramada yöresel kıyafetlere emdirilmiş 16 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken 1 kişi gözaltına alındı.

TIR'DA 80 KİLO EROİN

Polisin ikinci operasyonu ise Arnavutköy'de gerçekleştirildi. Van'dan yola çıkan bir TIR narkotik polisi tarafından Arnavutköy'de durduruldu. B.D.(42) adlı bir kişinin kullandığı TIR'da yapılan aramada çekici ile dorse arasına zulalanmış 80 kilogram eroin ele geçirildi. B.D. gözaltına alındı.

İMALATHANE BULUNDU

Polis ekipleri tarafından yapılan son operasyon ise Beyoğlu'nda gerçekleştirildi. İlçede uyuşturucu imalathanesinin bulunduğunu tespit eden polis ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda doktor lakaplı D.A.(51) adlı bir kişiyi uyuşturucu üretimi yaparken göz altına aldı. İmalathanede yapılan aramalarda 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-POLİS KAMERASI

-Operasyonların görüntüleri

-TIR'ın durdurulması

-Aramalar

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Sergiden görüntü

-Eroin, metamfetamin

-Kaftana giydirilmiş afyon sakızı

-Genel ve detaylar



- İstanbul