İSTANBUL'DAKİ NARKOTİK OPERASYONU KAMERADA (1)
1 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Başakşehir, Beyoğlu ve Arnavutköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 80 kilogram eroin, 16 kilogram afyon sakızı, 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:40 Kaynak: DHA
tarafından Başakşehir
, Beyoğlu
ve Arnavutköy
ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 80 kilogram eroin, 16 kilogram afyon sakızı, 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Görüntü dökümü:
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-Operasyonun görüntüsü
-TIR'ın durdurulması
-Aramalar
-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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