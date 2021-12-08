İstanbul'daki Nasa Uzay Sergisi'nde Ay Taşı'na Yoğun İlgi - Son Dakika

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Uzay Sergisi İstanbul Ataşehir'de açıldı. Sergide NASA uzay görevlerinde kullanılmış gerçek boyuttaki eserlerin yanı sıra, ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek Ay taşı, uzay roketlerinin kopyaları, tam boyutlu uzay aracı modelleri, uzaya giden astronotların giydiği kıyafetler, ekipmanlar ve Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun modelleri'nin de bulunuğu 200'ün üzerinde parça bulunuyor.

Serginin açılış konuşmasını serginin düzenleyicisi olan şirket yetkilisi yaptı. Şirket yetkilisi Merve Timurlenk Şengül şöyle konuştu:

200'ÜN ÜZERİNDE PARÇA

"Uzayın bilinmeyen yüzüne ışık tutan çalışmalar yapan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı hepimizin bildiği adıyla NASA, bu muhteşem sergiyle bizleri uzayda heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor. NASA uzay sergisinde karşımıza çıkacak her detay, bizleri ve çocuklarımızı bu gizemli Dünya'nın bugüne kadar keşfedilmiş yanlarıyla tanıştıracak. Serginin her metrekaresinde uzayın derinliklerine biraz daha yaklaşarak hem görsel hem de deneyimsel alanlarının keyfini çıkaracağız."

"Serginin ilk bölümü olan tarihsel sergi alanında; uzay hayalinden başlayarak, Ay'a ilk ayak basışımıza kadar geçen sürecin tüm kilometre taşlarına tanık olacağız. NASA'ya ait 200'ün üzerinde önemli eseri, uzaydan gelen özel parçaları ve gerçek bir Ay Taşı'nı da yakından görme hatta dokunma fırsatı bulacağız. Sergimizin deneyim alanı olan ikinci bölümünde ise astronot ve kozmonotların uzay yolculuğu öncesi kullandıkları farklı simülatörleri ve uzaydan dünyaya bakmanın hazzını yaşatacak sanal gerçeklikleri deneyimleyebileceğiz."

ÇERNOBİL MÜZESİ YAZI DİZİSİ-1: ANLATILMAYANI ANLATIYORUZ

YOLU LONDRA'YA DÜŞENE AY MÜZESİ'Nİ ÖNERİRİZ