İstanbul'daki nevruzda terör örgütü elebaşının posterini açtığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürerken 4 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart'ta Yenikapı'da düzenlenen nevruz etkinliğinde, yüzlerini kapatarak terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtığı iddia edilen 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul 'da düzenlenen nevruz etkinliğinde yüzlerini kapatarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 'ın posterini taşıdığı iddia edilen 9 şüpheliden 5'i yakalandı.

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