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İstanbul'daki okullar, Kovid-19 tedbirleriyle tam zamanlı yüz yüze eğitime hazırlanıyor - Son Dakika

İstanbul'daki okullar, Kovid-19 tedbirleriyle tam zamanlı yüz yüze eğitime hazırlanıyor

25.08.2021 15:37
İstanbul'daki okullar, Kovid-19 tedbirleriyle tam zamanlı yüz yüze eğitime hazırlanıyor, System.String[]

İstanbul'daki okullarda, tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimin başlayacağı 2021-2022 eğitim öğretim yılına hazırlık için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

İstanbul'daki okullarda, tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimin başlayacağı 2021-2022 eğitim öğretim yılına hazırlık için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 6 Eylül'e sayılı günler kalırken, İstanbul'daki okullarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında hummalı hazırlık çalışmaları yürütülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" kapsamında Bakırköy'deki Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'nda da yeni döneme hazırlık sürüyor. Bu kapsamda, okulun her köşesi dezenfektanlarla temizlenirken, zemin ve okul bahçesi deterjanlı su ile yıkanıyor, kapı kolları, tırabzanlar, sıralar ve tahtalar gibi ortak kullanılan yerler siliniyor.

Rehber çerçevesinde, okul içerisine, ortak alanlara, sınıflara ve öğretmen odalarına maske atık kutuları yerleştirildi. Kutuların günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak. Okulun rutin temizliği de sıklaştırılacak. Teneffüslerde, ortak kullanım alanları sıklıkla temizlenirken, gün sonunda genel detaylı temizlik ve dezenfekte işlemi gerçekleştirilecek.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da okul binasına girişte öğrencilere, maskelerini çıkarıp ellerini dezenfekte etmelerinin ardından yeni maske verilecek. Her öğrencinin kendi sırasında oturması için sıralara çıkartmalar yapıştırılarak oturma planları hazırlandı.

Okulun birçok yerinde dezenfektan noktaları bulundurulurken, özellikle öğrencilerin yoğunluk oluşturabileceği okul ve sınıf giriş noktalarına 1,5 metrelik sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıcı etiketler konuldu.

Okulun koridorları, sınıfları, tuvaletleri, öğretmen odası ve toplantı odası gibi birçok görünür noktasında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirici afişlerle Kovid-19 tedbirleri hatırlatılıyor.

"Sınıflarımızı doğal havalandırma yöntemiyle havalandıracağız"

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İl Koordinatörü Mehmet Fatih Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarda alınması gereken önlemlere ilişkin yayınlanan rehberde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni uygulamaların yer aldığını belirtti.

Bu kapsamda, öğretmenlere salgına yönelik eğitim verileceğini aktaran Kurtulmuş, öğretmenlerin ve okuldaki diğer çalışanların çift doz aşı olmalarının sağlanacağını kaydetti.

Geçen sene hayata geçirilen birçok tedbirin bu yıl da uygulanacağını dile getiren Kurtulmuş, "Bu sene maske atık kutularını daha ön plana çıkaracağız. Sınıflarımızı doğal havalandırma yöntemiyle havalandıracağız. Havalandırma filtrelerimizi sürekli temizleyeceğiz, bakımlarını yaptıracağız." diye konuştu.

Kurtulmuş, aşı olmayan öğretmen ve çalışanlardan haftada iki kez PCR negatif test raporunu ibraz etmelerini isteyeceklerini anımsattı.

"Dezenfeksiyona ve hijyene dikkat edeceğiz"

Temizlik çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Temizlik rutinlerimiz devam edecek. Tam zamanlı eğitime başlayacağımız için temizliklerimiz öğrenciler okuldan ayrıldıktan sonra yapılacak. Temizlik kontrol çizelgeleriyle bunlar kayıt altına alınacak. Okul yönetimi tarafından da bunlar takip edilecek. Özellikle dezenfeksiyona ve hijyene dikkat edeceğiz. Özellikle öğrencilerimizin sık kullandığı yüzeyler var. Kapı tutmaçları, tırabzanlar, sıralar, masalar, lavabo, tuvaletler, musluklar, bunlar çok önemli ortak alanlar. Buralarda düzenli bir şekilde temizlik yapılmasını sağlayacağız. Sıralarda isim uygulamamız devam edecek. Öğrencilerimiz gelmeden oturma planları hazırlandı. Her öğrencimizin masasının üzerine stickerlar yapıştırıldı. Öğrencilerimiz okula geldiği andan itibaren oraya isimleri yazılacak, sınıflar henüz oluşturulmadı. Her öğrencimiz kendi yerine oturacak, yer değişikliği olmayacak."

Özellikle ortaokul ve liselerde birden fazla sınıfta derse giren öğretmenlerin her sınıf değiştirdiklerinde maskelerini de yenileyeceklerini belirten Kurtulmuş, "Okulum Temiz" uygulamasının bu yıl da devam ettiğini, eğitim öğretim başlayana kadar İstanbul'daki okulların tamamının "Okulum Temiz" belgelendirmesi tetkik sürecinin sona ereceğini söyledi.

Velilerden, çocukta ve ailede Kovid-19 belirtileri olması durumunda okula bildirmesi istenecek

Kurtulmuş, bu yıl velilere yönelik "Bildirim Formu" uygulamasının hayata geçirileceğini aktararak, "Veli bilgilendirme formunda 3 noktayı esas alıyoruz. Birincisi, öğrencide soğuk algınlığı, grip, aksırma, öksürme, burun akıntısı, ishal gibi şikayetler varsa çocuğun okula gönderilmemesi konusunda okulun bilgilendirilmesi isteniyor. İkinci aşamada çocuğun ailesinde üst solunum yolu enfeksiyon hastalığı olan ve bununla ilgili hastane hikayesi olan veliler varsa bu konuda okula bilgi verilmesi isteniyor. Üçüncü olarak da ailede Kovid vakası varsa bunun bildirilmesi için velilere bilgilendirme formu vereceğiz ve onlardan imzalanmış olarak bunu alacağız." bilgisini verdi.

Öğrenciler için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayan Kurtulmuş, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçmesi temennisinde bulundu.

milli eğitim bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki okullar, Kovid-19 tedbirleriyle tam zamanlı yüz yüze eğitime hazırlanıyor - Son Dakika


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