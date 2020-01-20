İstanbul'daki organize suç örgütü davasında 28 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Haklarında "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralamaya azmettirme" gibi suçlardan dava açılan 12'si tutuklu 28 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesince konferans salonunda görülen duruşmaya, 12'si tutuklu 19 sanık ile avukatları katıldı. Bazı mağdurlar da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ahmet Burak Güreler, işten kovulduğunda Emirhan Döner'in kendisini şirketinde şoför olarak işe aldığını, korkutmak amacıyla ateş ettiğini ifade ederek, "Sempatiden dolayı gel zaman git zaman böyle olaylar oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra bağımı kopardım. Sosyal medya fenomenleri bunlar. Amaçları kitle toplamak." dedi.

Tutuklu sanık Yunus Tatlı ise Emirhan Döner ile internetten tanıştığını belirterek, bir süre sonra kullanıldığını anlayınca Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğunu kaydetti. Tatlı ayrıca Döner'in kendisini kaçırdığını, kadın iç kıyafetleri giydirerek videoya çektiğini ve internete yüklediğini öne sürdü.

Tutuklu sanık Emirhan Döner de babasının 1 Şubat 2018'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini, o olayla ilgilenen emniyet ekipleri ile bu dosyayı hazırlayan ekiplerin aynı olduğunu, aralarında husumet oluştuğunu iddia etti.

Kendisinin bir lira karşılığında bile suç işlemediğini savunan Döner, işlediği suçların cezasını çektiğini ifade ederek, Yunus Tatlı'nın iddialarını yalanladı.

Duruşma, bazı sanıkların savunmalarının alınmasının ardından yarına ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emirhan ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 28 sanık ile 9 müşteki yer alıyor.

İddianamede, sanıkların ağırlıklı olarak Zeytinburnu ilçesinde faaliyet gösterdiği, yağma, tehdit, cebir, şiddet ve zor kullanmak suretiyle haksız kazanç elde etmek amacıyla kurulmuş bir suç örgütü faaliyeti çerçevesinde birlikte hareket ettikleri ve suç örgütü yapılanması içerisinde olduklarının tespit edildiği ifade ediliyor.

Sanıklar hakkında, farklı suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen oranlara kadar hapis cezası talep ediliyor.