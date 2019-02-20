Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Organize Suç Örgütü Operasyonu

İstanbul'daki Organize Suç Örgütü Operasyonu

47 dakika önce

İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul'daki Organize Suç Örgütü Operasyonu, System.String[]
İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Şubat'ta İstanbul, Düzce ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve elebaşılığını cezaevinde bulunan Sedat Şahin'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yağma, çek-senet tahsilatı ve yaralama gibi 30 farklı olaya karıştıkları iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:31 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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