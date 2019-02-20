İstanbul'daki Organize Suç Örgütü Operasyonu
1 saat önce
İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 22'si tutuklandı.
İstanbul
merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 22'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 31 şüphelinin Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alındı.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 9'unun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Şubat'ta İstanbul, Düzce
ve İzmir
'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve elebaşılığını cezaevinde bulunan Sedat Şahin
'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:23 Kaynak: AA
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