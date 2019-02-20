Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Organize Suç Örgütü Operasyonu

İstanbul'daki Organize Suç Örgütü Operasyonu

1 saat önce

İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İstanbul'daki Organize Suç Örgütü Operasyonu, System.String[]
İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 31 şüphelinin Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alındı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 9'unun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Şubat'ta İstanbul, Düzce ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve elebaşılığını cezaevinde bulunan Sedat Şahin'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:23 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yemenli Çocuklar Yararına Düzenlenen Kermese Büyük İlgi İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler

25 Nisan'da Moskova'da Düzenlenecek Rusya-Türkiye Medya Forumu Detayları İstanbul'da Şekillendi CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 22:39:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki Organize Suç Örgütü Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]