İstanbul'daki Organize Suç Örgütü Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 4 farklı cinayet ile birçok olaya karıştığı iddiasıyla aranan organize suç örgütü elebaşısı Emrah S. adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 4 farklı cinayet ile birçok olaya karıştığı iddiasıyla aranan organize suç örgütü elebaşısı Emrah S. adliyeye sevk edildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sultangazi'de sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan "Arap Emrah" lakaplı Emrah S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.



Şüphelinin, 4 kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme, ruhsatsız silah taşımak ve suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak suçlarından arandığı, 21 Eylül 2017'de Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın taraflarından olduğu ve 22 Ekim 2017'de Alibeyköy Barajı'ndan çıkartılan 8 otomobili silahlı saldırılar sonrasında baraja atan kişi olduğu öğrenildi.

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