Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonu
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İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonu

44 dakika önce

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonu, System.String[]
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa bölgesindeki bir organize suç örgüne yönelik eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 24 kişiden 20'si yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 91 mermi ve 1 telsizi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 4 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:41 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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