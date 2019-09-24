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İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 22 şüpheliden 3' ü polis memuru 14'ü tutuklandı.

İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonu, System.String[]

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 22 şüpheliden 3' ü polis memuru 14'ü tutuklandı.


Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 Eylül'de Fatih bölgesinde faaliyet gösteren bir suç örgütüne yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve fuhuş, kumar, rüşvet, uyuşturucu ticareti ile görevi kötüye kullanma gibi farklı suçlar işlediği tespit edilen 5'i polis memuru 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü polis memuru 14 kişi tutuklanırken 2' si polis memuru 8 şüphelide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bu arada, operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 40 kadının ise sınır dışı edildiği öğrenildi.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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