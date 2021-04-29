İstanbul'daki otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü belli oldu - Son Dakika

İstanbul'daki otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü belli oldu

29.04.2021 00:02
İstanbul'daki otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü belli oldu, System.String[]

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda terör örgütü PKK üyelerince bir aracın altına atılan bomba dolu çanta, emniyet kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda terör örgütü PKK üyelerince bir aracın altına atılan bomba dolu çanta, emniyet kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Patlamaya hazır 4 adet uzaktan komutalı, 2 adet zaman ayarlı olmak üzere toplam 6 adet plastik patlayıcı dolu çantayı atıp kaçan 2 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon programında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, otogarda 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini belirtmiş, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi" ifadelerini kullanmıştı.

Yurt genelinde olduğu gibi İstanbul'da 21 günlük kısıtlamaya sayılı saatler kala halkın yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda terör örgütü PKK'lı 2 teröristin planladığı sansasyonel eylemin son anda önlendiği ifade edilirken, olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Polisin, durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 2 hücre üyesi, emniyet ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kaçan teröristlerden R.A. elindeki çantayı yol kenarındaki bir otomobilin altına atıp kaçmaya başladı. Kaçan PKK'lı terörist, kovalamaca sonucu emniyet kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alındı. Otogar içerisine doğru kaçan İ.Z. adlı diğer terörist ise terminal içerisinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı.

Diğer yandan olay yerine Bomba İmha Uzmanları sevk edildi. Araç altına atılan sırt çantası İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bomba İmha Şube Müdürlüğü uzmanlarınca koruyucu kıyafetlerle incelendi. Yapılan detaylı incelemelerde, çanta içinde yaklaşık 5 kilogram civarında patlamaya hazır 4 adet uzaktan komutalı, 2 adet zaman ayarlı olmak üzere toplam 6 adet plastik patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcılar uzman ekipler tarafından etkisiz hale getirilirken, yakalanan teröristler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınan 2 PKK'lı teröristin bağlantılarını çözmeye çalışan polis, patlayıcıların nereden temin edildiğini ve nerelerde kullanılacağını araştırıyor. - İSTANBUL

İstanbul'daki otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü belli oldu

15 Temmuz, İstanbul, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'daki otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü belli oldu - Son Dakika


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