İstanbul'daki Otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcı ile ilgili yeni gelişme - Son Dakika

İstanbul'daki Otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcı ile ilgili yeni gelişme

29.04.2021 10:21
İstanbul'daki Otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcı ile ilgili yeni gelişme, System.String[]

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilo patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili yeni operasyon düzenlendi.

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilo patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 3 oldu. Terör örgütü PKK üyelerince bir aracın altına atılan patlayıcılar, bugün emniyette sergilendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam katıldığı özel bir televizyon kanalındaki programda gündeme dair yaptığı değerlendirmede, otogarda 5 kilogram patlayıcının ele geçirildiğini belirtmiş, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul'da 21 günlük kısıtlamaya sayılı saatler kala halkın yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bölücü terör örgütü PKK'lı 2 teröristin planladığı sansasyonel eylem son anda önlendi. Patlamaya hazır 4'ü uzaktan kumandalı, 2'si zaman ayarlı olmak üzere 5 kilodan oluşan 6 plastik patlayıcı, polis ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 terörist gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan teröristlerin ifadesi doğrultusunda olayla ilgili bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 kişi daha sabaha karşı yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(Sadık Kahraman - Selim Bayraktar - Gülşah Kahveci/İHA)

İstanbul'daki Otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcı ile ilgili yeni gelişme
İstanbul'daki Otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcı ile ilgili yeni gelişme
İstanbul'daki Otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcı ile ilgili yeni gelişme
İstanbul'daki Otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcı ile ilgili yeni gelişme
İstanbul'daki Otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcı ile ilgili yeni gelişme
İstanbul'daki Otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcı ile ilgili yeni gelişme
İstanbul'daki Otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcı ile ilgili yeni gelişme

Bayrampaşa, 15 Temmuz, İstanbul, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'daki Otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcı ile ilgili yeni gelişme - Son Dakika


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