İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören çocukların eğitimi için sınıf açıldı - Son Dakika

İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören çocukların eğitimi için sınıf açıldı

15.01.2021 21:47
İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören çocukların eğitimi için sınıf açıldı, System.String[]

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Öğretmenim Elimi Tut" projesi kapsamında Acıbadem Maslak Hastanesi'nde kanser tedavisi gören çocuklar için hastane sınıfı açıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Öğretmenim Elimi Tut" projesi kapsamında Acıbadem Maslak Hastanesi'nde kanser tedavisi gören çocuklar için hastane sınıfı açıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "Öğretmenim Elimi Tut" projesi ile uzun süreli tedavilerinden dolayı eğitim süreçlerine dahil olamayan çocukların hastane ve ev ortamında eğitime erişmeleri amaçlanıyor.

Proje kapsamında Acıbadem Maslak Hastanesi'nde açılan 15 kişi kapasiteli "Badem Hastane Sınıfı"nda kütüphane de yer alıyor.

Türk ve yabancı çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınıfta tek tek eğitim görüyorlar. Öte yandan çocuklar, resim çizerek ve görsel aktivitelere katılarak moral buluyor.

Kanser tedavisi gören çocukların yaptıkları resimlerin de sergilendiği açılış törenine Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Funda Çorapçıoğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Eyüp Balyemez, hastane yetkilileri, proje koordinatörü ve onkoloji servisinde tedavisi süren çocuklar katıldı.

Törende konuşan Başhekim Dr. Cengiz Bavbek de Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri iş birliği sayesinde kanser hastası çocuklara en iyi tedaviyi verirken, tedavi aldıkları süreçte hayattan uzak kalmamalarını, eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak için bir hayal kurduklarını ifade etti.

Bavbek, bir çocuğun hayattan uzak kalmamasının en iyi ögelerinden birinin eğitim olduğu düşüncesiyle oluşturdukları sınıf sayesinde, çocukların tedavileri sırasında eğitimlerine de devam edebileceklerini aktardı.

Prof. Dr. Çorapçıoğlu ise kanser tanısı alan Türk ve yabancı çocukların hastanede çok uzun süre yattıklarını ve burayı adeta evleri gibi benimsediklerini belirtti.

Bu süreçte çocukların eğitimlerinin sekteye uğradığına dikkati çeken Çorapçıoğlu, "Onlara hayat bağı sağlamak, umut vermek, eğitimlerini sekteye uğratmamak için Badem Sınıfı Projesini hayata geçirmeyi amaçladık ve Milli Eğitim Bakanlığı ile sıkı bir iş birliği gerçekleştirdik. Salgın sürecinde tek kişi olarak sınıfa alıyoruz. Gelebilecek durumda olan geliyor, gelemeyecek durumda olana yatağı başında ders veriliyor. Hastanede eğitim imkanı sayesinde onların gözlerindeki mutluluğu görmek tarifsiz bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

"Özellikle bu ortamda da çocuklarımız için sürdürülebilir bir eğitim sağlamak istiyoruz"

Hastane sınıfı açılmasına ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, hayata hazır, sağlıklı, mutlu ve erdemli bireyler yetiştirmek istediklerini, bu doğrultuda hastanede yapılan çalışmaların çok kritik olduğunu ifade etti.

Eğitimin sadece sınıflarda olmaması gerektiğinin altını çizen Yazıcı, çocuğun temas ettiği, doğal yaşamda içinde bulunduğu farklı ortamlarda, bazen hastane odalarında, atölyede, gezip kaynak kişilerden bilgi alacağı bir postane veya benzer bir kamu kurumunda ya da hayatın aktığı her noktada eğitimin söz konusu olduğunu aktardı.

Bu çerçevede, özellikle çocuk için tamamen farklı bir eğitim ortamı olması gereken bir diğer yerin de uzun süreli tedavi gören çocukların kaldığı hastaneler olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Hastane ortamını çocuklarımızı tebessüm ettirecek bir mekan haline dönüştürebilirsek, biliyoruz ki çocuklarımızın mutluluğuna katkı sağlayacağız. Mutlu çocuklar çok daha iyi öğrenebilir, topluma çok daha kolay uyum sağlayabilir, çok daha barışık yaşar ve topluma çok daha nitelikli bir uyum sürecinden sonra o toplumun bir ferdi olabilir. Bu nedenle, özellikle bu ortamda da çocuklarımız için sürdürülebilir ve nitelikli bir eğitim sağlamak istiyoruz."

İstanbul, Hastane, Kanser, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören çocukların eğitimi için sınıf açıldı - Son Dakika


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