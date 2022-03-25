İstanbul'daki pitbull saldırısına ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'daki pitbull saldırısına ilişkin 2 kişi tutuklandı

25.03.2022 19:22

Güngören'de ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan ve gasp suçundan aranan genç ile farklı suçlardan kaydı bulunan köpek sahibi tutuklandı.

Güngören'de ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan ve gasp suçundan aranan genç ile farklı suçlardan kaydı bulunan köpek sahibi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 23 Mart'ta Haznedar Mahallesi'nde meydana gelen ve aynı gün bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda yer alan Y.T'nin bir köpek tarafından ısırılma görüntüleri üzerine inceleme başlatıldı.

Araştırmaların sonucunda, mağdurun yaralı olarak hastaneye başvurduğu öğrenilirken, görüntülerde yer alan köpeğin sahibinin H.H.A. olduğu tespit edildi.

Çalışmaların devamında, olayda mağdur olan Y.T'nin 23 suç kaydı olduğu ve "gasp" suçundan firari olarak arandığı belirlendi.

Y.T ile birlikte farklı konulardan 9 suç kaydı bulunduğu tespit edilen köpek sahibi H.H.A da dün gözaltına alındı.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Muhafaza altına alınan iki pitbull cinsi köpek, barınağa götürülmek üzere belediye görevlilerine teslim edildi.

İstanbul'daki pitbull saldırısına ilişkin 2 kişi tutuklandı
İstanbul'daki pitbull saldırısına ilişkin 2 kişi tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki pitbull saldırısına ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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