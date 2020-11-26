DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

26.11.2020 09:48
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2, System.String[]

1-(Fotoğrafıyla) İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU; ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINA ALINDI-Operasyon kameradaHaber-Kamera : Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, İstanbul'da 27 ayrı adreste PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda Şişli Belediye Başkan...

1-(Fotoğrafıyla) İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU; ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINA ALINDI

-Operasyon kamerada

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,

İstanbul'da 27 ayrı adreste PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde sabaha karşı 27 farklı adrese operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sözde kadro düzeyinde faaliyet gösteren 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da olduğu öğrenildi. Şüphelilerin UYAP sorgulamalarında bir kişinin  "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranması olduğu belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 102 adet fişek ile çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve örgütsel bez parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü------------------Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un fotoğrafı//////////////////////-Operasyon anı polis kamerası görüntüleri-

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2- KARTAL'DA MÜHÜRLÜ MEKANDA KORONA PARTİSİ; 18 KİŞİYE 56 BİN LİRA CEZA

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR, Buğra AKAY/İSTANBUL, Kartal'da daha önceden mühürlenen, sadece asansörle girilebilen bir eğlence mekanına polis baskın yaptı. İçeride eğlenen 18 kişiye para cezası kesildi.Kartal Kordonboyu'nda bulunan ve daha önce de koronavirüs salgını ile mücadele tedbirlerine uymadığı için mühürlenen eğlence mekanının açık olduğu bilgisine ulaşan polis,söz konusu yere operasyon düzenledi. Kapılarının kapalı olduğu halde sadece asansörle girilebilen mekana zabıta ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen Kartal Asayiş Büroya bağlı ekipler içeride eğlenen 18 kişiyi yakaladı. Eğlence mekanı yeniden mühürlenirken 18 kişiye toplam 56 bin 700 lira para cezası kesildi. Eğlence mekanının sahibi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü: -----------------------Eğlence mekanına baskın anı-Mekanın bulunduğu sokak-Mekandakilerin dışarı çıkarılması-Genel ve detay görüntüler

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3- İSTANBUL'DA YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DENETİMLER BAŞLADI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL, İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge ile yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri başladı. Toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi. Sürücü ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam 81 il valiliğine gönderilen genelge ile 26-29 Kasım tarihlerinde dört gün boyunca vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ve toplu ulaşımda yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak.Yoğunlaştırılmış denetimler kapsamında Beyoğlu Turabibaba Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

Operasyon, İstanbul, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika


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