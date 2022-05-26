İSTANBUL'DAKİ RİZELİLER BALONLA UZAYA RİZE ÇAYI GÖNDERDİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL'DAKİ RİZELİLER BALONLA UZAYA RİZE ÇAYI GÖNDERDİ

26.05.2022 11:50

RİZE Dernekler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen '12'inci Rize Tanıtım Günleri' başladı.

RİZE Dernekler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen '12'inci Rize Tanıtım Günleri' başladı. Etkinlik kapsamında helyum balonuyla uzaya çay gönderme denemesi yapıldı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda saat 19.00'da düzenlenen törenle başlatılan etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Kemal Çeber ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in yanı sıra Rize ve İstanbul'dan çok sayıda belediye başkanı katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı açılış konuşmasında AK Parti'nin 20 yılda neler yaptığını görmek için Rize'ye bakmak yeterli. Türkiye'yi baştan sona değiştirdik, dönüştürdük. Rize'deki dönüşüm her ilde mevcut. Bu dönüşüm için güçlü bir liderlik lazım. Öncü lazım. İmkanları rasyonel kullanmak lazım. Terlemek lazım. Bizler gece-gündüz demeden liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ter dökerek, koşarak, milletin dertleriyle dertleniyoruz dedi.

Program sonunda GPS takılı bir çay torbası helyum balonuyla gökyüzüne salındı. Gökyüzüne doğru çıktıktan sonra stratosfer tabakasında patlaması beklenen balona bağlı platform, çaylarla birlikte paraşütle tekrar yeryüzüne inecek. Çay dolu platformun nereye düşeceği ise cihazla takip edilecek.

İSTANBUL'DAKİ RİZELİLER BALONLA UZAYA RİZE ÇAYI GÖNDERDİ
İSTANBUL'DAKİ RİZELİLER BALONLA UZAYA RİZE ÇAYI GÖNDERDİ
İSTANBUL'DAKİ RİZELİLER BALONLA UZAYA RİZE ÇAYI GÖNDERDİ
İSTANBUL'DAKİ RİZELİLER BALONLA UZAYA RİZE ÇAYI GÖNDERDİ

YORUMLAR
500
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 'Hodri meydan, çıkın karşımıza' AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 'Hodri meydan, çıkın karşımıza' İstanbul'da 'Rize Tanıtım Günleri' başladı İstanbul'da 'Rize Tanıtım Günleri' başladı
Kaynak: DHA

AK Parti, İstanbul, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DAKİ RİZELİLER BALONLA UZAYA RİZE ÇAYI GÖNDERDİ - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:54 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismardan yargılanan öğretmenin akıl almaz sözlerine hakim sert tepki gösterdi
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
12:05 ABD'de 19'u çocuk 21 kişinin katledildiği terör saldırısında kan donduran iddia! "40 polis saldırı bitene kadar hiçbir şey yapmadı"
11:54 Kaçan balık büyük oldu! Fenerbahçe'nin Kerem'i Galatasaray'a kaptırdığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:21:47. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DAKİ RİZELİLER BALONLA UZAYA RİZE ÇAYI GÖNDERDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement