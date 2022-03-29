İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri toplantısı başladı - Son Dakika
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İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri toplantısı başladı

29.03.2022 12:07
İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri toplantısı başladı

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından başladı.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından başladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde başlayan toplantıya, sabah ilk olarak Ukrayna, ardından Rusya heyeti geldi.

Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, konuşmanın ardından başladı.

Görüşmelere Rus iş insani Roman Abramoviç de katılıyor. Rusya ve Ukrayna'da arabuluculuk çalışmaları yürüten Abramoviç, ay başında Moskova ve Lviv'de temaslarda bulunmuştu.

ABD basınında çıkan haberlerde, Amerikan yönetiminin, arabuluculuk çalışmaları nedeniyle Abramoviç'i yaptırım uygulanan "Rus oligarklar" arasına almadığına yer verilmişti.

Wall Street Journal gazetesi, Abramoviç ve Ukraynalı müzakerecilerin ay başında Kiev'de yaptıkları bir toplantı sonrası zehirlenme belirtileri gösterdiğini öne sürmüş ancak Ukraynalı yetkililer spekülasyonlara aldırış edilmemesi gerektiği uyarısında bulunup heyetin olağan şekilde çalışmalarına devam ettiğini bildirmişti.

Müzakereler iki gün sürecek

İstanbul'daki müzakereler iki gün şeklinde planlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında, Türkiye'nin tüm uluslararası platformlarda iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetini koruyan adil bir yaklaşım sergilediğini belirterek "Heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın taraflarla temasları sonucunda, daha önce Belarus'ta bir araya gelen heyetlerin, bir sonraki görüşmesini İstanbul'da yapmasına karar verilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri toplantısı başladı - Son Dakika


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